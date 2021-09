ETP-Awards 2021: Die Nominierungen zum ETF des Jahres – jetzt abstimmen (Teil 2)

Mit allen Wassern gewaschen?

Der iShares Global Water UCITS ETF (WKN: A0MM0S) setzt voll auf die Ressource Wasser. Die Wasserversorgung ist in vielen Teilen unserer Welt kritisch. Seit 2010 zählt das Recht auf sauberes Wasser sogar offiziell zu den Menschenrechten. Wasser ist wohl der wichtigste Rohstoff unserer Erde für den es keinen Ersatz gibt. Die Nachfrage nach sauberem, verwertbarem Wasser ist immens, insbesondere wenn man die Weltbevölkerung von bald acht Milliarden Menschen bedenkt.

Schätzungen zufolge ist der heutige globale Wassermarkt 375 Milliarden US-Dollar Wert und wächst jährlich um vier bis fünf Prozent. Die steigende Nachfrage zu bedienen, wird immer schwieriger, was den positiven Trend zu Vermögenswerten mit Bezug auf Wasser weiter unterstützen könnte. Anleger können mit dem Wasser-ETFs vom steigenden Bedarf nach sauberem Trinkwasser profitieren. Der ausschüttende ETF erreicht eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,65 Prozent.

Die ETF-Antwort auf das Inflationsgespenst

Das Inflationsgespenst geht um. Eine Antwort darauf liefert der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF (WKN: LYX0U6). Der ETF spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatsanleihen mit angrenzender Fälligkeit wider.

Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als Breakeven-Inflationsrate bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. Der Lyxor-ETF repliziert synthetisch. Der thesaurierende ETF kommt auf eine Gesamtkostenquote in Höhe von 0,25 Prozent.

Streng nachhaltig auf die Weltmärkte setzen

Wer nachhaltig investieren möchte, kann etwa auf „ESG“ oder „SRI“ bauen. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). SRI steht für „Socially Responsible Investing“, also dem Anlegen mit sozialer Verantwortung. Die SRI-Variante ist noch strenger und sortiert somit stärker aus. So verleiben im UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Dist) (WKN: A1JA1R) noch rund 350 Unternehmen von den insgesamt mehr als 1.600 Werten aus dem Mutterindex MSCI World übrig.

Mit dem UBS-ETF können Anleger übermäßig nachhaltig investieren und decken dennoch sämtliche Industrieländer ab. Die Abweichungen zum bekannten MSCI World sind minimal. Der ausschüttende ETF kommt auf laufende Kosten in Höhe von 0,22 Prozent.

Extrem breit und dennoch nachhaltig

Anleger, die nachhaltig, aber dennoch extrem breit gestreut investieren möchten, für die hat Vanguard ein Produkt im Repertoire. Mit dem Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Acc) (WKN: A2QL8U) können diese nachhaltig in mehr als 5.500 Unternehmen weltweit investieren. Mit dem Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF investieren Anleger in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von großen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen aus Industrienationen sowie Schwellenländern. Der ETF ist damit wesentlich umfangreicher als der zuvor genannte UBS-ETF, allerdings geht die breite Streuung auf Kosten der Strenge der Nachhaltigkeitsauslese.

Unternehmen, die gegen die Vorgaben des UN Global Compact verstoßen oder Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Atomkraft sowie kontroversen Waffen nachgehen, sind ausgeschlossen. Der thesaurierende ETF kostet im Jahr 0,24 Prozent.

Der ETF für die Daten-Wolke

Den zweiten Teil unserer Vorstellung der diesjährigen ETF-Nominierungen beschließen wir mit einem ETF auf die Cloud-Technik, also die Speicherung in der Daten-Wolke. Somit seht auch der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WKN: A2PQVE) auf der Liste. Cloud Computing ist eine IT-Infrastruktur welche über das Internet verfügbar gemacht wird. Beim Cloud Computing handelt es sich um eine dynamische Bereitstellung von sämtlichen Daten sowie Anwendungen mittels Abruf aus dem Internet. Durch das Outsourcing in eine Cloud kann somit das Abrufen von Daten und Programmen über das Internet erfolgen. Die Installation der Programme auf dem Endgerät ist somit nicht mehr von Nöten.

Für die digitale Zukunft birgt der Ansatz viele weitere Ansatzmöglichkeiten, so gehört das Arbeiten in der Cloud schon jetzt zu einem wichtigen Bestandteil unseres beruflichen Alltags. Die steigenden Einsatzmöglichkeiten in Bezug zur Digitalisierung zeigen das Potential hinter dem System, was einen positiven Trend zu Vermögenswerten mit Bezug zu Cloud Computing weiter unterstützen wird. Anleger können mit dem Cloud-Computing-ETF am steigenden Bedarf nach entsprechenden Softwarelösungen profitieren. Die Erträge werden thesauriert. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,40 Prozent.

ETF-Name WKN BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF A2PHCA HANetf Procure Space UCITS ETF A3CUJ9 Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A2PA3S Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF A2PX8A iShares Global Clean Energy UCITS ETF A0MW0M iShares Global Water UCITS ETF A0MM0S Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF LYX0U6 UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Dist) A1JA1R Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Acc) A2QL8U WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF A2PQVE

