ETP-Awards 2021: Die Nominierungen zur ETF-Neuemission – jetzt abstimmen (Teil 1)

Der sichere und nachhaltige US-ETF

Wer nachhaltig und sicher investieren möchte, wird etwa bei einem Anleihen-ETF von Amundi fündig. So bietet der Amundi US Corp SRI UCITS ETF (WKN: A2QN4F) Zugang zu festverzinslichen, auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Schuldtitel, die von Unternehmen mit guten Nachhaltigkeits-Ratings emittiert werden. Der zugrundeliegende Referenzindex schließt Anleihen von Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Militär- und Zivilwaffen, Atomkraft, Erwachsenenunterhaltung oder Genmanipulation beinhaltet. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,18 Prozent.

Ganz einfach Bitcoin ins Depot holen

In Bitcoin zu investieren, ist oft gar nicht so leicht. Einfacher machen es hier ETCs, die sich über den hauseigenen Broker handeln lassen, eine Wallet ist nicht notwendig. Mit dem CoinShares Physical Bitcoin (BTC) (WKN: A3GPMN) erhalten Anleger einfachen Zugang zur Wertentwicklung der führenden Kryptowährung. Der ETC ist physisch durch Bitcoin besichert. Die TER liegt bei 0,98 Prozent.

Ab in den Weltraum

Mit dem HANetf Procure Space UCITS ETF (WKN: A3CUJ9) setzen Anleger auf die Raumfahrtindustrie. Sie haben so die Möglichkeit, an einer expandierenden Branche teilzuhaben. Die Kommerzialisierung der Raumfahrt zeigt, dass die Raumfahrtökonomie ein Teil des täglichen Lebens der Menschen ist und sich nicht nur auf die Erforschung des Weltraums beschränkt. Die laufenden Kosten liegen bei 0,75 Prozent.

Ein ETF auf die US-amerikanischen Technologie-Perlen von morgen

Wer kennt Sie nicht? Die Googles, Apples und Amazons dieser Welt. Doch wie sieht es in der zweiten Reihe im US-Technologiesektor aus? Genau auf diese Werte setzt der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (WKN: A2QPVX). Der ETF bildet die laut Marktkapitalisierung 100 größten Unternehmen an der Nasdaq ab, die auf die Unternehmen im Nasdaq 100 Index folgen. Es geht damit also um die Plätze 101 bis 200. Nicht berücksichtigt werden dabei Unternehmen aus dem Finanzsektor. Dabei ist die Gewichtung eines Unternehmens auf maximal vier Prozent begrenzt. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 0,25 Prozent.

Halbleiter, aber nachhaltig

Halbleiter finden in etlichen Zukunftstechnologien Anwendung. Der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (WKN: A3CVRA) ermöglicht Anlegern den Zugang zu großen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit den besten Nachhaltigkeitsprofilen innerhalb der weltweiten Halbleiterbranche. Berücksichtigt werden ausschließlich Halbleiterproduzenten sowie ihre Zulieferer. Die laufenden Kosten des ETFs betragen 0,35 Prozent.

Die Nominierungen für die ETF-Neuemission des Jahres bei den ETP-Awards 2021

ETF-Name WKN Amundi US Corp SRI UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged A2QN4F CoinShares Physical Bitcoin (BTC) A3GPMN HANetf Procure Space UCITS ETF A3CUJ9 Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF A2QPVX iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF A3CVRA L&G Digital Payments UCITS ETF A2H5GM L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF A2QFP0 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF A2QMAL VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF A2QQ8F Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Acc) A2QL8U

