ETP-Awards 2021: Die Nominierungen zur ETF-Neuemission – jetzt abstimmen (Teil 2)

Bargeld war gestern, heute zahlt man digital

Spätestens seit Corona geht der Trend ganz klar zum digitalen Bezahlen. Die Smartwatch an das Supermarkt-Terminal gehalten und schon ist die Sache erledigt. Mit dem L&G Digital Payments UCITS ETF (WKN: A2H5GM) ist ein Investment in die komplette Infrastruktur des digitalen Bezahlens möglich. Dazu zählen Payment Acquirer und Kartenemittenten, Zahlungsgateways und -verarbeiter, Anbieter von Zahlungstechnologien und Anbieter kartenloser Zahlungsdienste. Der ETF erreicht eine Gesamtkostenquote (TER) in Höhe von 0,49 Prozent.

Nachhaltige Anleihen aus Schwellenländern

In der Eurozone ist am Anleihenmarkt nicht mehr viel zu holen. Wie wäre es da mit Schwellenländern – und das sogar nachhaltig? Mit dem L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF (WKN: A2QFP0) setzen Anleger auf die Entwicklung von auf US-Dollar lautenden, sowohl fix als auch variabel verzinsten Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zusätzlich werden die Anleiheemittenten auf ihre Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung überprüft. TER: 0,35 Prozent.

Wasserstoff gegen fossile Brennstoffe

Durch Einsatz von Wasserstofftechnologie soll langfristig die Verwendung fossiler Brennstoffe reduziert und somit der Weg für saubere und nachhaltige Energie geebnet werden. Der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF – Acc (WKN: A2QMAL) ermöglicht Anlegern, in Unternehmen der Wasserstoffindustrie weltweit zu investieren. Berücksichtigt werden Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Wasserstoffherstellung bis hin zur Wasserstoffverwendung. Die laufenden Kosten betragen 0,49 Prozent.

Der ETF auf die digitalen Schätze

Mit dem VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (WKN: A2QQ8F) partizipieren Anleger an der Wertentwicklung von Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge direkt oder indirekt mit digitalen Vermögenswerten erwirtschaften. Hierzu zählen Betreiber von Kryptobörsen oder Miningfirmen sowie Unternehmen, die Hardware und Dienstleistungen für die Krypto-Industrie bereitstellen. Zusätzlich können Unternehmen aufgenommen werden, die einen erheblichen Anteil ihres Vermögens in digitalen Wertgegenständen halten. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent.

Extrem breit und nachhaltig investieren

Der Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (WKN: A2QL8U) zählt mit weit mehr als 5.000 Unternehmen zu den breitesten Aktien-ETFs überhaupt. Neben einer derart breiten Streuung über Industrie- und Schwellenländer hinweg kommt noch der Faktor der Nachhaltigkeit dazu. Unternehmen, die gegen die Vorgaben des UN Global Compact verstoßen oder Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Atomkraft sowie kontroversen Waffen nachgehen, sind vom Index ausgeschlossen. Es fallen laufende Kosten in Höhe von 0,24 Prozent an.

Die Nominierungen für die ETF-Neuemission des Jahres bei den ETP-Awards 2021

ETF-Name WKN Amundi US Corp SRI UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged A2QN4F CoinShares Physical Bitcoin (BTC) A3GPMN HANetf Procure Space UCITS ETF A3CUJ9 Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF A2QPVX iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF A3CVRA L&G Digital Payments UCITS ETF A2H5GM L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF A2QFP0 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF A2QMAL VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF A2QQ8F Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (Acc) A2QL8U

ETP-Awards: Jetzt sind Sie gefragt!

Beteiligen Sie sich noch bis 22. Oktober (11:59 Uhr) an der Online-Abstimmung und bestimmen Sie, welcher ETF als Sieger hervorgehen soll. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Apple iPhone 12 und weitere tolle Preise.

Details zu den ETP-Awards 2021 finden Sie auf der eigens eingerichteten Award-Website.

