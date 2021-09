ETP-Awards 2021: Jetzt für Ihren ETF-Favoriten abstimmen & iPhone 12 gewinnen

Die ETP-Awards 2021 stehen in den Startlöchern. Auch in diesem Jahr wird der wichtigste Branchenpreis von extraETF in Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart vergeben – und zwar in einer extraETF-Themenwoche. Mit dabei: Gerd Kommer, Andreas Beck und viele mehr.

Am 12. November 2021 ist es soweit, dann werden zum 13. Mal die ETP-Awards vergeben. Mit dem Award würdigen wir von extraETF in Kooperation mit der Börse Stuttgart die Leistungen der ETP-Branche. Wie bereits im Jahr zuvor, werden die Erfolge der ETP-Branche diesmal nicht nur an einem Abend sondern an fünf Tagen gefeiert – digital und über ganz Deutschland verteilt.

In Zusammenarbeit mit der Börse Stuttgart veranstalten wir vom 8. November bis 12. November 2021 die digitale extraETF-Themenwoche. Anleger und Branchenvertreter können sich auf eine aufregende Woche mit kostenfreien Webinaren zum Thema erfolgreiche Geldanlage mit ETFs freuen. Als Referenten begrüßen wir hochkarätige Finanzexperten wie Christian W. Röhl, Dr. Gerd Kommer, Dr. Andreas Beck und viele mehr.