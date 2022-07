EU-Offenlegungsverordnung: Wie weiß ich, ob ein ETF wirklich nachhaltig ist?

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Transparenz in Sachen nachhaltiger Geldanlage zu schaffen. Der sperrige Begriff dazu lautet EU-Offenlegungsverordnung. Bereits im vergangenen Jahr wurde die erste Stufe gezündet, jetzt folgte die zweite.

Bereits seit dem 10. März 2021 ist Level 1 der neuen EU-Verordnung in Kraft. Am 1. Juli folgte nun Level 2. Fondsanbieter müssen nun zusätzlich über die Auswirkung ihrer Anlagestrategie in Bezug auf ESG-Kriterien in einem Bericht Auskunft geben.