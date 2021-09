Experte: Darum sollte man jetzt seine Aktien noch nicht verkaufen

Positive Aussichten für Aktien

Der Experte sieht eine Reihe von Faktoren, die dafür sprechen, dass sich die Märkte in den kommenden Wochen positiv entwickeln: „Zum einen ist die Geldpolitik weiterhin recht locker, Liquidität ist reichlich vorhanden. Zum anderen waren die Unternehmensgewinne in den USA und Europa im zweiten Quartal hervorragend, wodurch die Aktienmärkte zusätzlich gestützt sind. Insgesamt haben die Unternehmen den Anstieg der Produktionskosten sehr gut bewältigt und blicken positiv in die Zukunft.“

Des Weiteren ist die Zahl der Fusionen und Übernahmen im letzten Jahr stark gestiegen. Darüber hinaus befinden sich mehrere potenziell vielversprechende Medikamente, mit Ausnahme von Impfstoffen, zur Behandlung von Covid-19 derzeit in Phase drei. Benjamin Melman schließt daher Ankündigungen bis zum Jahresende nicht aus, die zu Fortschritten bei der Behandlung von Covid-19 führen. „Ein neuer Ansatz zur Behandlung des Corona-Virus wäre günstig für die wirtschaftlichen Aussichten“, so der Experte.