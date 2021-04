Experte: So punkten ETF-Anleger mit Schweizer Franken

Schweizer Franken hat aufgewertet

Die Euro-Anteilsklasse des Global ETFs Portfolios gehört seit Auflage zu den Besten seiner Vergleichsgruppe und wurde erst kürzlich mit 5 Sternen von Morningstar ausgezeichnet. Eine Simulation unserer Schweizer-Franken-Anteilsklasse über diesen Zeitraum, also seit Auflage des Global ETFs Portfolios (01.12.2017-26.02.2021), zeigt das zusätzliche Potenzial. Auf der einen Seite hätten Anleger aus der Eurozone an der ca. +6%-Aufwertung der Schweizer Währung partizipiert. Auf der anderen Seite lag das Risiko, also die Schwankung der Renditen, mit der Euro-Anteilsklasse gleichauf.

Mit einer besseren Wertentwicklung bei „gleichem Risiko“ wäre die CHF-Anteilsklasse für den Euro-Anleger also noch effizienter gewesen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die geringe Korrelation der Währung zum Aktienmarkt und die Aufwertung des Franken gegenüber dem Euro. Zusätzlich zeigte der Schweizer Franken als „sicherer Hafen“ oft seine Stärke bei Aktienkurs-Verlusten.

Die ohnehin breite Diversifikation des Global ETFs Portfolios, das immer neun ETFs enthält, wird somit aus Sicht eines Euro-Anlegers zusätzlich verbessert. Die ausgewählten ETFs umfassen derzeit Europa, USA und Japan, zwei Drittel davon sind Aktien-ETFs und ein Drittel (Staats-) Anleihen-ETFs. Anleger erhalten somit eine gute Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Währungen.

Fazit

Seit circa drei Jahren schwächelt die globale Weltwirtschaft und durchwanderte das Tal der Tränen im Frühling letzten Jahres. In dieser Zeit waren „sichere Häfen“ gefragt und der Schweizer Franken zeigte gegenüber dem Euro eine deutliche Wertsteigerung. Die massiven Stützungsmaßnahmen diverser Länder und Notenbanken konnten bisher die Wirtschaft stabilisieren. Damit zogen sich Anleger aus dem Schweizer Franken zurück.

Nichtsdestotrotz zeigt die Investition in unsere CHF-Anteilsklasse für Euro-Anleger interessante Eigenschaften. Sollte der Schweizer Franken gegenüber dem Euro aufwerten, dann profitiert der Euro-Anleger von dieser Aufwertung. Zusätzlich kann diese Anteilsklasse einen Mehrwert für ein effizienteres Anlegerportfolio darstellen.

Über den Autor:

Christian Hein ist seit 2012 Fondsmanager bei der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) und managt Multi-Asset-Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Mrd. Euro. Dazu gehört auch das Global ETFs Portfolio, das 2017 aufgelegt wurde und seit 2020 auch über eine CHF-Tranche verfügt. Hein verfügt über mehrere akademische Abschlüsse als Investment-Analyst (CIIA), MSc Risk & Finance, Diplom-Betriebswirt (FH) und Licenciado en Comercio Internacional (Mexiko). www.apoasset.de