Experte warnt: Das globale Marktumfeld bleibt schwierig

Das gegenwärtige Marktumfeld

Die US-Inflationsrate für den Vormonat liegt bei 8,5 Prozent. Historisch betrachtet müssen wir bis zum Anfang der 80er Jahre zurückgehen, um ein ähnliches Niveau zu finden. Spannend dabei ist, dass die Zinsentwicklung im historischen Kontext heute weitaus niedriger ist als vor 40 Jahren. Während das Zinsniveau in den 80er Jahren – bei ähnlichen Inflationsraten – bei 10 bis 12 Prozent lag, liegen wir aktuell bei knapp drei Prozent für 10-jährige US-Staatsanleihen. Das derzeitige Marktumfeld zeigt, dass die Notenbanken deutlich restriktiver agieren als wir es erwartet haben, aber auch, als es von den Notenbanken selbst angekündigt wurde. Aufgrund der hohen Inflationsrate werden Stimmen laut, die pro Sitzung eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten (also 0,5 Prozent) fordern. In der vergangenen Woche forderten einzelne Mitglieder der FED sogar eine noch schnellere und höhere Zinserhöhung von 75 Basispunkten – das heißt jeweils 0,75 Prozent. Würde man das hochrechnen, käme man am Jahresende auf ein Leitzinsniveau von 3,00 Prozent oder höher.

Tipp: In jedem Marktumfeld ist breite Streuung geboten. Sieh dir gleich unsere Musterportfolios an.

Die höheren Inflationsraten, das restriktive Verhalten der Notenbanken, der Zinsanstieg am Rentenmarkt und ein erwartungsgemäß geringeres globales Wirtschaftswachstum von etwa 3,6 Prozent belasten vielen Branchen – und so auch den Aktienmarkt. Während die globalen Aktienmärkte zum Jahresstart noch historische Höchststände verzeichneten, gab es im Januar und Februar deutliche Kursrückgänge – zwar mit einer Erholung, doch war diese nur kurzfristig. Mit den zu verdauenden Belastungsfaktoren gehen wir davon aus, dass die Konsolidierung am Aktienmarkt noch eine Zeit andauern wird.