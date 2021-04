Europäische Aktien sind aussichtsreich

„Wenn die Pandemie jedoch überstanden ist, dürften sich vor allem europäische Substanzwerte erholen – und bieten somit interessante Anlagemöglichkeiten“, betonen Tawhid Ali, Chief Investment Officer für European Value Equities, und Andrew Birse, Portfolio Manager für European Value Equities bei AllianceBernstein (AB). In welchen Bereichen sie besonders große Erholungschancen sehen, lesen Sie hier:

Resiliente Unternehmen haben oft unterschätzte Geschäftsmodelle. Ein Beispiel sind Lebensmittelhändler: Ihre Aussichten litten unter der Konkurrenz durch Discounter oder Online-Aufsteiger. Tesco, die größte Supermarktkette Großbritanniens, zeigte während der Pandemie dank ihrer überzeugenden Online-Präsenz jedoch ein erstaunliches Durchhaltevermögen. Transformations-Champions: Andere Unternehmen müssen sich verändern, um zu überleben und zu gedeihen, insbesondere nach einem globalen Schock. So hat Ubisoft Entertainment, ein französischer Hersteller von Videospielen, immer komplexere Spiele entwickelt und seine Konsolen immer wieder neu erfunden, um dem sich wandelnden Geschmack und den immer größeren Erwartungen der Spieler zu entsprechen. Das unterstützte die Nachfrage von ‚Stuck-at-home‘-Spielern während des Covid-19-Lockdowns und stärkte die Marktposition von Ubisoft. Da die Entwicklung von Videospielinhalten eine besondere Kultur erfordert, haben es dagegen Giganten wie Amazon und Google nicht geschafft, in den Videospielmarkt einzudringen.

Tipp: Setzen Sie nicht nur auf europäische Aktien. Entscheiden Sie sich daher am besten für eine globale Zusammensetzung Ihres Depots. Lassen Sie sich hierbei von unseren Musterportfolios inspirieren.

Auch gibt es Branchen, die von allen drei Trends profitieren könnten. In der Autoindustrie zieht beispielsweise die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen an. Diese könnte weiter steigen, falls die Pandemie mehr Menschen dazu bringt, aus den Städten aufs Land zu ziehen, aber auch wenn die Wirtschaft sich allmählich erholt. Ein möglicher Gewinner dieser Entwocklung ist Faurecia, ein französischer Autozulieferer. Dieser verfügt über ein widerstandsfähiges Geschäft und verkauft immer anspruchsvollere Komponenten, die sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für herkömmliche Autos benötigt werden.