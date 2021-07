Expertin: Mit diesem US-Aktienindex sind 8-10 Prozent Rendite pro Jahr drin

Wachstum verlangsamt sich, stirbt aber nicht ab

Die einen sprechen von Abhängigkeit, die anderen von der Dynamik, die unter anderem auch die expansive Geldpolitik in den letzten Jahren an den Märkten entfaltet hat. Doch lässt eine absehbare Straffung der Geldpolitik ein Engagement auf dem US-Markt nicht mehr ganz so attraktiv erscheinen? Lena Lochner, Portfoliomanagerin der Bayerische Vermögen Management, sieht gleichwohl weiterhin gute Chancen auf dem US-Markt. „Die konjunkturelle Erholung in den USA schreitet voran, bleibt jedoch leicht hinter den ambitionierten Erwartungen zurück“, sagt Lochner. Die Liquiditätsausstattung im Markt sei aber nach wie vor hoch. In Kombination mit dem damit verbundenen niedrigen Zinsniveau bestehe daher weiterhin ein attraktives Marktumfeld für eine Investition in einen US-Aktienindex.

Lochner rechnet mit Blick auf den marktbreiten S&P 500 mit einer leichten Verlangsamung des Wachstums, auch aufgrund des bereits relativ hohen Niveaus. Doch noch immer erwartet sie über einen Anlagehorizont von 10 Jahren ein Plus von 8 bis 10 Prozent p. a. Für Investoren interessant ist nun die anlaufende Berichtssaison in den USA für das zweite Quartal und die Ausblicke der Unternehmen auf die kommenden Monate. Hier könnte die ein oder andere positive Überraschung lauern, und die Aufwärtsdynamik an den Märkten am Leben halten.