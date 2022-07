EZB erhöht Leitzins - was das für deine Geldanlage bedeutet

Katja Brauchle

30. Juni 2022 Die Inflation ist im Juni gesunken - ein gutes Zeichen für die Zukunft?

Wirklich erwartet hatte das wohl niemand. Die Inflation hat in Deutschland in diesem Monat überraschend leicht nachgelassen und war verglichen mit dem Juni 2021 7,6 Prozent teurer. Was heißt das für den Rest des Jahres?