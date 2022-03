FAANG: Ein ETN auf die fünf großen US-Tech-Konzerne ist da

Tech-Freunde können jetzt mit einem ETN direkt in die Big-Five-US-Unternehmen, also in die FAANG-Konzerne investieren – und das in Long- und Short-Variante.

Tech-Anleger erhalten einen neuen interessanten ETN, mit dem sie direkt in die fünf großen US-amerikanischen Tech-Unternehmen investieren. Denn seit Kurzem sind erstmals zwei ETNs von GraniteShares Financial auf Xetra und über Börse Frankfurt handelbar.