Faktorprämie Qualität: Mit diesen ETFs setzen Sie auf defensive Aktien

Sponsored Content

|

6. Mai 2021 Effizientes Portfolio: So bringt man die ganze Welt ins Depot

Den MSCI World Index in das eigene Portfolio legen – und schon hat man „den“ weltweiten Aktienmarkt in der Tasche? Ganz so simpel ist es leider nicht. Warum quirion es den Anlegern leicht macht, aber dafür ganz schön viel tüfteln muss.