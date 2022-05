FED reagiert auf Inflation und hebt Leitzins an – EZB will im Sommer nachziehen

Bereits im März hatte die FED den Leitzins in einem ersten Schritt um 0,25 Prozent angehoben. Für die US-Notenbank kommt das einem Balanceakt gleich – man müsse die viel zu hohe Inflation wieder senken, so Zentralbankchef Jerome Powell, ohne zeitgleich die Wirtschaft zu schwächen.

Folgen für die Wirtschaft

Für traditionelle Sparer hatte die Nullzins-Politik der Zentralbanken wenig Vorteile: Für Erspartes auf Giro-, Tages- oder Festgeldkonten gab es wenig bis keine Zinsen, auch für Sparbuchguthaben sah es mau aus. Freuen konnten sich hingegen Kreditnehmer, denn sie konnten oft günstige Kredite ihrer Banken erhalten. Selbiges galt auch für Unternehmen – so sollte die Konjunktur angekurbelt werden. Die Sorge vor einem gebremsten Wirtschaftswachstum bremst die Bereitschaft, den Leitzins zu erhöhen. Doch um die Inflation zu bremsen, ist der Schritt unumgänglich.

Ob in der Folge die Wirtschaft tatsächlich stark ausgebremst wird und es im schlimmsten Fall zu einer Stagflation kommt, bleibt abzuwarten.

Dow Jones haussiert

Zumindest am amerikanischen Börsenmarkt kam die Entscheidung der FED gut an. Der Dow Jones stieg um 2,8 Prozent, der Nasdaq 100 konnte sogar um 3,4 Prozent zugewinnen.

Generell gelten steigende Zinsen am Aktienmarkt eigentlich nicht als günstig, insbesondere Tech-Werte haben in diesem Jahr bereits unter Inflation und Zinsangst gelitten – dass der Nasdaq nun so einen Sprung macht, lässt also hoffen. Dennoch gilt für vorsichtige Anlegerinnern und Anleger: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, baut in einem unsicheren Umfeld weiterhin auf Value-Titel, die zwar weniger große Wachstumssprünge versprechen, aber auch weniger risikoreich sind.

Bitcoin im Plus

Auch am Kryptomarkt gab es nach der Entscheidung zunächst keine bösen Überraschungen. Bitcoin konnte einen Anstieg von 4,7 Prozent im Tagesvergleich verzeichnen. Aber: Erfahrungen, wie sich der Kryptomarkt bei steigenden Zinsen verhält, fehlen bislang.

Seit es digitale Währungen gibt, gab es in der Eurozone nur Zinssenkungen, in den USA lediglich einen Anhebungszyklus, in dessen erster Hälfte Kryptowährungen noch gut abschnitten und anschließend in einen Bärenmarkt abrutschten. Da der Markt damals jedoch noch im Aufbau war, ist unklar, ob die Zinsen dabei tatsächlich eine entscheidende Rolle spielten.