Finanzdienstleister Fidelity legt fünf neue Themen-ETFs auf

Der Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ESG Tilted Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines globalen Universums von Unternehmen abzubilden, welche an der Herstellung von elektrischen und/oder autonomen Fahrzeugen und deren Komponenten, Technologien oder Energiesystemen oder an anderen Initiativen beteiligt sind, die auf einen Wandel des Verkehrs der Zukunft abzielen.

Breites Angebot für Anlegerinnen und Anleger

Alle fünf neuen ETFs sind als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung SFDR klassifiziert, wobei mindestens 50 Prozent der Indexkonstituenten nachhaltige Merkmale aufweisen müssen. Seit dem 5. September sind die Themen-ETFs an der Londoner Börse, der Deutschen Börse Xetra und der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gelistet. Die jährlichen laufenden Kosten (OCF – Ongoing Charges Figure) liegen bei 0,50 Prozent.

Das Angebot von Fidelity an aktiven ETFs umfasst mit den neuen ETFs nun 17 differenzierte Lösungen. Dazu zählen etwa dividendenorientierte ETFs, nachhaltige Aktien-ETFs, nachhaltige Anleihen-ETFs und thematische ETFs. So können sich Anlegerinnen und Anleger ihr ganz individuelles Portfolio zusammenstellen.

Stefan Kuhn, Head of ETF Distribution, Europe, bei Fidelity International, kommentiert:„Thematisches Investieren zielt darauf ab, langfristige, strukturelle Trends zu identifizieren und zu nutzen. Die Anlagen erfolgen länder- und sektorübergreifend, um von transformativen Kräften in der Weltwirtschaft, in Unternehmen und der Gesellschaft zu profitieren. Viele dieser Themen haben einen Fokus auf Nachhaltigkeit und versuchen soziale sowie ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Unsere thematischen Indizes wurden gemeinsam von unseren auf Fundamental-, Nachhaltigkeits- und Quantanalysen spezialisierten Teams konzipiert. So stellen wir sicher, dass wir unseren Kunden Engagements in die besten Aktien eines bestimmten Themas zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können.“

Tipp: Hier erfährst du alles über das Investieren in Themen-ETFs – inklusive wichtiger Brancheninfos und geeigneter ETFs.

Über Fidelity International

Fidelity International ist ein global agierendes Finanzdienstleistungsinstitut in Privatbesitz. Es wurde 1969 von Edward Johnson III als als internationale Investment Tochtergesellschaft von Fidelity Management & Research gegründet und ist seit 1980 ein unabhängiges Unternehmen. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden beim Sparen für den Ruhestand und anderen langfristigen Anlagezielen mit einfachen und kostengünstigen Produkten zu unterstützen.