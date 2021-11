Finanzen.net Zero verzichtet auf die Mindestorder

Ab sofort bietet finanzen.net Zero seinen Kunden die Möglichkeit, Orders in beliebiger Höhe aufzugeben. Unter 500 Euro Ordervolumen wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von einem Euro berechnet.

„Nicht jeder ist bereit, eine Summe von 500 Euro und mehr zu investieren. Gleichzeitig wollen wir auch Börsenneulingen die Möglichkeit geben, am Kapitalmarkt aktiv zu werden und ihr eigenes finanzielles Risiko zu begrenzen“, sagt Malte Rubruck, Geschäftsführer von Finanzen.net Zero. Jenseits der 500-Euro-Schwelle lassen sich mehr als 180.000 Wertpapiere kostenfrei handeln.

Breites ETF-Angebot

Wie bei Neobrokern üblich, ist auch das ETF-Angebot von Finanzen.net Zero etwas eingeschränkt, aber bei weitem noch mehr als ausreichend. Nahezu jeder Privatanleger sollte hier fündig werden. So lassen sich mehr als 1.000 ETFs der Anbieter Amundi, Xtrackers, iShares, Lyxor, Vanguard und Wisdomtree über Finanzen.net Zero kaufen und verkaufen. Laut Anbieter steht daneben ein weiterer ETF-Anbieter kurz davor, eine Kooperation einzugehen. Erst vor kurzer Zeit ist kam ETF-Primus iShares (Blackrock) dazu, was die Attraktivität des Neobrokers doch erhöht hat.

Über den Neobroker

Das Brokerage Angebot stammt von finanzen.net, der größten Finanzinformationsplattform im deutschsprachigen Raum. Die seit Juni integrierte Handelsplattform bietet den vollständig gebührenfreien Wertpapierhandel über die Börse Gettex für über 180.000 Aktien, ETFs, Krypto-ETPs, Fonds und Zertifikate inklusive einer Sparplanfunktion. Der Handel ist sowohl über eine Webversion, als auch per App möglich.