Finanzielle Sicherheit im Ruhestand: Wie wird sie wirklich?

Wir arbeiten länger als vor 20 Jahren: Mit 64,2 Jahren gehen wir laut Statistik des Onlineportals Statista in den Ruhestand. Und fast zwei Drittel von uns möchten nicht bis zum offiziellen Renteneintritt mit 67 Jahren arbeiten. Doch Wunsch und finanzielle Wirklichkeit klaffen auseinander.

12,9 Millionen Menschen in Deutschland gehen in den nächsten 15 Jahren in den Ruhestand. Das ergab eine jährliche Befragung des Statistischen Bundesamtes, der so genannte Mikrozensus. Die Baby-Boomer gehen dann in Rente. Alles in allem rund 30 Prozent der derzeit Erwerbstätigen.

Doch 64 Prozent von uns Deutschen möchten früher als mit 67 in den Ruhestand. Das ergab eine Umfrage der Finanzberatung Swiss Life Select. Doch die Zahlen dürfen nicht hinwegtäuschen, dass 2019 acht Prozent der Ruheständler:innen in Deutschland erwerbstätig waren – 2005 waren es vier Prozent der Bevölkerung. Das liegt auch an der Demographie: Wo mehr Menschen immer älter werden, steigt auch der Anteil der Arbeitenden. Doch einige müssen im Rentenalter arbeiten, andere wiederum wollen das.