Finanzielle Vorsorge in den 50ern: Wie sich das noch lohnen kann

Viele Menschen, die heute Mitte oder Ende 50 sind, möchten nicht erst mit 65 oder 67 in den Ruhestand gehen. Und können es sich leisten, weniger zu arbeiten. Auch wer nicht in jungen Jahren an die Vorsorge gedacht hat, hat noch Zeit. Doch gilt das auch für künftige Generationen?

Mit über 50 sind viele Menschen in Deutschland beruflich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, sind überwiegend gesund und fit sowie finanziell gut aufgestellt. Der oder die eine oder andere schaut jetzt schon mal zurück und nach vorn: Was habe ich erreicht? Was will ich noch erreichen? Aber auch: Reicht meine Rente? Kann ich sogar früher als gesetzlich geregelt in den Ruhestand? Reicht meine Altersvorsorge?

Altersvorsorge – wer früh angefangen hat, hat schon Vermögen. Dann ist der Druck deutlich geringer als „früher“. Aber auch mit 50 ist noch Zeit dafür, wenn die ehrliche Bestandsaufnahme ergibt, dass die Rente bzw. private Vorsorge (noch) nicht für später reicht.