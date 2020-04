Fintechs – die künftigen Gewinner der Corona-Krise?

Digitale Finanzunternehmen, sogenannte Fintechs, dürften laut einer aktuellen Studie als mittel- bis langfristige Sieger aus der Corona-Krise hervorgehen. Mit einem Fintech-ETF können Anleger auch auf US-Unternehmen aus dieser Branche setzen.

Ausgangsbeschränkungen, Büroarbeit von zu Hause und Kurzarbeit infolge der Corona-Krise führen derzeit zu einem allgemeinen Umdenken bei Geldangelegenheiten. Zur Vermeidung unnötiger Wege in die nächste Bankfiliale suchen viele Menschen nach digitalen Alternativen. Die Arbeit am heimischen Computer verführt auch noch mehr, nebenbei auch bequem seine persönlichen Bankgeschäfte zu erledigen. Kurzarbeitern, denen vielleicht zu. Hause die Decke auf den Kopf fällt und zudem in solchen unsicheren Zeiten von finanziellen Sorgen geplagt sind, nutzen die Zeit, sich auch in Finanzfragen im Internet kundig zu machen. Dabei stoßen sie auf digitale Angebote mit erheblich geringeren Kosten. Alles dies führt zu einer deutlichen Umwälzung.

Direktbanken & Broker profitieren schon jetzt von der Corona-Krise