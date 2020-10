First Trust setzt auf Tech-ETFs

Experten glauben: Der Technik gehört die Zukunft. Mit zwei neuen ETFs sind Anleger dabei. Das sind die neuen Tech-ETFs von First Trust.

First Trust freut sich, heute die Erweiterung seines ETF-Angebots mit der Einführung von zwei innovativen thematischen ETFs bekannt zu geben: dem First Trust Nasdaq UCITS Cybersecurity UCITS ETF (WKN: A2P4HV) und dem First Trust First Trust Cloud Computing UCITS ETF (WKN: A2N9EF) an der Xetra-Börse der Deutschen Börse.

Beide ETFs waren zunächst an der Londoner Börse notiert und sind seit dem 7. Oktober an der Deutschen Börse Xetra Exchange erhältlich. Die Fonds bieten Zugang zu den Sektoren Cybersecurity und Cloud Computing in einer flexiblen OGAW-Struktur. Sie lauten auf Euro, haben eine Gesamtkostenquote von 0,60 Prozent und werden vierteljährlich neu angeglichen.