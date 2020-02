Der einst attraktive Broker Flatex (► Zum Testbericht) hat aufgrund der neuen Depotgebühr an Attraktivität eingebüßt. Es gibt aber guten Ersatz.

Flatex zählte bis dato zu den besseren Depotbanken. Ab März 2020 ändert sich das. Denn die Kulmbacher erheben ab dann eine Depotgebühr von 0,1 Prozent auf den Depotwert. Dazu kommt, dass schon seit längerer Zeit Strafzinsen auf dem Verrechnungskonto fällig werden.

Die Direktbank ändert damit die Geschäftsstrategie und fokussiert sich künftig auf aktive Anleger, die der Bank regelmäßige Provisionseinnahmen garantieren. Dies bestätigt der Flatex-Finanzvorstand Muhamad Chahrour in einem Handelsblatt-Interview. „Wir wollen uns klar als Onlinebroker für aktive Trader positionieren, denen wir eine gute Servicequalität und günstige Gebühren bieten können.“ Besonders aktive Kunden zahlen künftig sogar weder Depotgebühren noch Negativzinsen auf dem Verrechnungskonto. Dazu muss man allerdings Mitglied im VIP-Club sein und dazu mehr als 500 Transaktionen im Jahr tätigen oder einen Wertpapierkredit von mindestens 75.000 Euro bei der Bank in Anspruch nehmen.

Das Angebot für Trader ist bei Flatex in der Tat günstiger als bei den großen Direktbanken. Für Kunden, die allerdings eine eher passive, langfristig ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen wird es durch die neue Depotgebühr deutlich teurer. So fallen bei einem Wertpapierdepot in Höhe von 100.000 Euro künftig jährlich 100 Euro Gebühren an. Diese Kosten lassen sich bei den meisten anderen Depotbanken sparen. Der Flatex-Finanzvorstand rät diesen Kunden im Handelsblatt Interview sogar zu einem Bankwechsel. „Kunden mit einer reinen Buy-and-Hold-Strategie sind wahrscheinlich bei einem anderen Broker besser aufgehoben.“

Welche Alternativen haben Flatex-Kunden?