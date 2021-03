Flatex-Kunden profitieren von Vaneck-Kooperation

Durch die Kooperation mit dem deutschen Online-Broker erweitert Vaneck erneut sein Angebot für Privatanleger. „Das Interesse von Privatkunden in ETFs zu investieren, wächst stetig weiter. Mit diesem Angebot möchten wir die gestiegene Nachfrage bedienen und Anlegern die Möglichkeit geben, unsere ETFs für ihre langfristige Vermögensanlage zu nutzen“, erklärt Martijn Rozemuller, Europachef bei Vaneck. „ETFs und insbesondere ETF-Sparpläne sind wegen ihrer langfristigen Ausrichtung und aufgrund der verhältnismäßig geringen Kosten sehr beliebt. Wer langfristig Vermögen aufbauen und für das Alter vorsorgen will, für den können ETFs und ETF-Sparpläne eine geeignete Investmentlösung darstellen.“

Tipp: Schließen Sie sich über 30.000 Anlegern an und informieren Sie sich mit der extraETF App jederzeit mobil über ETFs, Aktien und Fonds. Erhältlich für Android und iOS!

Keine Ausführungsgebühren

Anleger haben bei Flatex künftig die Möglichkeit, zu den vergünstigten Konditionen bereits ab einer regelmäßigen Sparrate von 50 Euro Anteile der Vaneck-ETFs zu erwerben. Bei einer Einmalanlage in die Vaneck-ETFs fallen die Ausführungsgebühren ab einem Volumen von 1.000 Euro weg.

Vaneck-ETFs verzichten auf Wertpapierleihe

Alle Vaneck-ETFs entsprechen nach eigener Auffassung der Philosophie, Investmentlösungen mit Alleinstellungsmerkmalen anzubieten. Die ETFs sind physisch replizierend und tragen kein mit der Wertpapierleihe verbundenes Gegenparteirisiko, da die ETFs vollständig auf Wertpapierleihe verzichten. Das Vaneck ETF-Portfolio umfasst Themen wie Goldminenaktien, Smart-Beta-Strategien, ImmobilienAktien ETFs und nachhaltiges Investieren sowie weitere Spezialitäten im Bereich Anleihen, wie Fallen Angels High Yield Bonds und Emerging Market Bonds. Ebenso ist in der aktuellen Corona-Situation für viele Anleger der ETF auf die stark gewachsene Esports- und Videospiel-Branche von besonderem Interesse, mit dem Anleger in die „Zukunft des Sports“ investieren können. Auch der kürzlich aufgelegte Halbleiter ETF bietet eine bisher einzigartige Möglichkeit für Anleger in Europa in den Baustein für zukunftsorientierte Innovationen zu investieren.