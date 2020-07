Flatex schränkt Handelsplätze ein

Beim Broker Flatex (► Zum Testbericht) lassen sich Aktien über deutsche Regionalbörsen nur noch unter bestimmten Bedingungen handeln. Kunden sind verärgert.

Flatex-Kunden waren zuletzt nicht amüsiert. Das geht zumindest aus einem Bericht von Wallstreet Online hervor. So machten Anfang Juli Twitter-Meldungen die Runde, wonach der Handel über regionale Börsenplätze nicht mehr möglich sei. Auf der Internetseite finden wir dagegen keinerlei solcher Hinweise. Auch eine Presseanfrage unsererseits blieb bisher ergebnislos. Einige Kunden von Flatex sind unzufrieden mit der Kommunikation, wie in den sozialen Medien nachzulesen ist. Auch die Börse Frankfurt bedauert in einem Twitter-Beitrag, dass „die guten Preise vom Frankfurter Parkett nicht mehr allen Anlegern zugänglich sind“. Und die Kritik geht noch weiter. Außerdem war dort zu lesen: „Wir zahlen aber auch keine Kickbacks so wie andere Plattformen. Wie die wieder reinkommen? Das kann sich jeder selbst denken.“ Beobachter halten es für denkbar, dass Flatex nun seinen Kundenstamm zu Geld machen will. Unglücklicherweise geschieht das fast zeitgleich zum Bekanntwerden des Millionengeschäfts als Trikotsponsor des Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach.