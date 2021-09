Frank Thelen startet Aktienfonds – lohnt er sich für Anleger?

TV-Investor Frank Thelen legt einen eigenen Aktienfonds auf. Der 10xDNA-Fonds wird vor allem Technologie-Aktien und Kryptowährungen enthalten. Braucht es das?

Wenn man Frank Thelen eines nicht bescheinigen kann, dann ist es wohl ein leerer Terminkalender. Als Venture-Capital-Profi investiert er in Startups, doziert auf den Bühnen diverser Tech-Konferenzen über Deutschlands digitale Mangelwirtschaft und äußert sich in seinem Podcast mehr oder weniger fachkundig zu allen möglichen Themen. Thelen dippt seine Zehen gern in viele Gewässer.

Jetzt kommt zu all diesen Aktivitäten eine weitere Herausforderung hinzu. Mit „10xDNA – Disruptive Innovation“ hat er seinen eigenen Fonds für Aktien und Kryptowährungen aufgelegt. Enthalten sind Aktien aus Branchen, die seiner Meinung nach die zukunftsträchtigsten sind. Dazu gehört der 3D-Druck, KI und auch Blockchain. Es gibt eine Variante für Privatanleger (besparbar, keine Mindestanlagesumme) und eine für institutionelle Investoren (ab 200.000 Euro).

Dafür hat er sich ein Experten-Team zusammengestellt, das nicht nur aus Börsen-Analysten besteht sondern auch aus Fachleuten aus verschiedenen Tech-Bereichen. Das Ziel: Vielversprechende Unternehmen mit disruptiven Technologien entdecken und in den Fonds aufnehmen, bevor es andere tun.