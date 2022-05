Frank Thelen: Warum ist der Aktienfonds des TV-Stars so stark im Minus?

Auf diese Tech-Trends setzt Frank Thelen

„Unsere Welt wird sich in den nächsten zehn Jahren durch Technologien wie künstliche Intelligenz, 3D-Druck und Roboter stärker verändern als in den vergangenen 100 Jahren. Diese Veränderungen werden zu massiven Werteverschiebungen an den Märkten führen. Der 10xDNA-Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, an diesem Wandel teilzuhaben und im eigenen Portfolio Innovation abzubilden“, sagt Thelen. Das klingt so einleuchtend wie vielversprechend.

Tesla, Palantir, Coinbase? Fraglos spannende Unternehmen. Spannend vor allem deshalb, da sie einerseits die Zukunft der Mobilität,...