Klimagerechtes Investieren kann Teil des Kern-Portfolios vieler europäischer Investoren werden

Julie Moret fügt hinzu: „Die EU-Klima-Benchmark-Verordnung verschafft der Einführung von klimabezogenen Anlagen deutlichen Rückenwind. Immer mehr Anleger verabschieden sich von der Vorstellung, dass es sich bei klimabezogenen Investments um Nischenprodukte handelt sondern machen nachhaltige Finanzierungsformen zum Kernstück ihrer Portfolios.“

Der Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF und der Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF sind Smart Beta-ETFs, die von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management und Lorenzo Crosato, ETF-Portfoliomanager bei Franklin Templeton, verwaltet werden. Diese ETFs bieten ein Engagement in Aktien mit großer bzw. mittlerer Kapitalisierung in Europa und den USA, mit dem Ziel, Klimawandelrisiken zu verringern, aber auch Chancen in der kohlenstoffarmen Übergangsphase im Rahmen einer breit diversifizierten Aktienstrategie zu nutzen. Beide Smart Beta-ETFs werden eine neue, am Pariser Klimaabkommen orientierte (Paris-aligned) Version der Benchmarks STOXX Europe 600 und S&P 500 nachbilden. Die Indizes orientieren sich an den Empfehlungen der „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD) zur Offenlegung klimabezogener Finanzdaten.

Rafaelle Lennox, Senior ETF Product Specialist bei Franklin Templeton kommentiert: „Wir haben bei diesen neuen ETFs mit etablierten Indexanbietern, S&P Dow Jones Indizes und Qontigo zusammengearbeitet und die wichtigsten übergeordneten Benchmarks ausgewählt, die unserer Meinung nach für unsere Kunden am relevantesten sind: S&P 500 & STOXX Europe. Beide Indexanbieter haben bei der Entwicklung dieser technischen und bahnbrechenden Klima-Benchmarks mit Spezialisten für die Messung und Aufbereitung von CO2-bezogenen Daten zusammengearbeitet. Im Kern ging es dabei um die Bewertung der jeweiligen Risikoprofile und Ziele der einzelnen Unternehmen auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft. Diese an dem Pariser Klimaabkommen ausgerichteten Indizes haben ehrgeizige Kohlenstoffreduktionsziele, aber auch aussagekräftige umfassendere Umwelt-, Sozial- und Governance-Komponenten (ESG) und schaffen so eine nachhaltige Kernlösung für unterschiedlichste Investoren“.

Der Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF bildet den STOXX ® Europe 600 Paris-Aligned Benchmark nach.

Europe 600 Paris-Aligned Benchmark nach. Der Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF bildet den S&P 500 Paris-Aligned Climate Index nach.

Übrigens: Nur wenige Tage zuvor hat Lyxor nachhaltige Investments auf Grundlage des Pariser Klimaabkommens ins Leben gerufen.