Frankreich: Klarer Sieg für Emmanuel Macron – ein steiniger Weg liegt noch vor ihm

Bernd Lammert

|

19. April 2022 Lohnt sich jetzt ein Frankreich-ETF? Die Qual mit der Wahl

Für Verunsicherung an den Märkten sorgt derzeit auch die Wahl in Frankreich. Erneut kommt es zu einem Stichwahl-Duell zwischen Macron und Marine Le Pen. Geht der Favorit als Sieger hervor, dürfte der Markt erleichtert reagieren. Anleger können sich schon jetzt mit einem Frankreich-ETF in Position bringen.