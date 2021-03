Informationen über die Geldanlage sind leicht einzuholen

„Manche potenzielle Anlegerin sorgt sich wegen ihres mangelnden Finanzwissens. Doch eine wachsende Zahl an Finanz-Blogs speziell für Frauen bietet Hilfe und Unternehmen kommunizieren mehr und mehr zu ihren Nachhaltigkeitsstrategien. Anlegerinnen haben so die Möglichkeit zu entscheiden, wie und in welche Unternehmen oder Branchen sie gemäß ihren Kriterien gezielt investieren“, unterstreicht Bortenlänger.

In den jüngst veröffentlichten Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts zeigt sich erfreulicherweise bereits ein solides Plus beim Aktienengagement von Frauen. Die Zahl der Aktiensparerinnen stieg um 650.000. Allerdings sind damit Frauen weiterhin in einem viel geringeren Maße in Aktien investiert als Männer. 4,5 Millionen Frauen und 7,9 Millionen Männer hatten 2020 Aktien, aktienbasierte Fonds oder ETFs im Depot.