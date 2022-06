Frauen haben Angst um die Rente - wie können sie sich absichern?

Geht es um die Beurteilung der finanziellen Verhältnisse in Bezug auf die spätere Rente, so ergibt es sich eine nahezu lehrbuchhafte Korrelation zum Einkommen. Während bei einem Einkommen von weniger als 1.000 Euro im Monat lediglich zehn Prozent angeben, dass sie ein gutes Gefühl für die finanzielle Absicherung im Alter haben, steigt diese positive Erwartung mit dem Einkommen stetig an. Mehr als die Hälfte der Befragten in der Einkommensgruppe von 4.000 Euro und mehr sind positiv fürs Alter gestimmt.

Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern?

Außerdem war in der Umfrage die Frage nach dem sogenannten Gender Pension Gap gestellt. Gemeint sind damit die Rentenunterschiede aufgrund des Geschlechts. Die Teilnehmer sollten also auch angeben, wie hoch sie den sogenannten Gender Pension Gap schätzen. Diese Größe zeigt, welche Lücke zwischen den durchschnittlichen Alterseinkommen der Frauen im Vergleich mit jenen der Männer besteht. Mehrheitlich bezifferten die Teilnehmer die Rentenlücke auf 20 bis 39 Prozent. Damit schätzte eine relative Mehrheit die Rentenlücke der Frauen realistisch ein. Je nach Berechnungen betrage der Gender Pension Gap laut DAI in Deutschland 36 Prozent (Eurostat) beziehungsweise 46 Prozent (OECD). Deutschland schneide damit im Staatenvergleich schlecht ab.

Tipp: Der wohl bequemste Weg, für die Rente zu sparen, ist ein kostenloser ETF-Sparplan.

„Für den Gender Pension Gap gibt es eine Reihe von Ursachen. So arbeiten viele Frauen in schlechter vergüteten Dienstleistungsberufen, haben wegen der Kindererziehung und Pflege von Familienangehörigen gebrochene Erwerbsbiografien und arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer. Den geringeren Einkünften im Erwerbsleben folgen dann im Alter niedrigere Rentenansprüche“, sagt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern. „Deutschland hat da im Vergleich mit anderen Ländern noch einiges Verbesserungspotential.“

