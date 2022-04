Früh genug fürs Alter vorsorgen: Ein Welt-ETF für dein Depot

Die Altersvorsorge ist ein Thema, dass uns alle angeht und mit dem sich viele von uns leider erst viel zu spät im Leben befassen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Wir zeigen dir, wie du mit nur einem Welt-ETF jetzt loslegen kannst.

Um den bisherigen Lebensstandard im Alter aufrecht zu erhalten, reicht die gesetzliche Rente in der Regel nicht aus. Seit Jahren sinkt das Rentenniveau, der Finanzbedarf dagegen bleibt gleich bzw. steigt in Zeiten hoher Inflation sogar. Um Ausgleich zu schaffen und die gesetzliche Rente aufzustocken, setzen viele Anlegerinnen und Anleger auf ETFs. Was es dabei zu beachten gibt und ob ein ETF für die Altersvorsorge reichen kann, erklären und beantworten wir dir.