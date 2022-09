Gegessen wird immer: Warum sich dieses Investment lohnen könnte

Lebensmittel haben immer Konjunktur

In der Folge entwickelte sich der Branchenindex S&P Commodity Producer Agribusiness in den vergangenen Monaten besser als der Gesamtmarkt. Anleger sollten allerdings nicht nur die momentane Lage im Blick haben. Vieles spricht dafür, dass Agrar-und Landwirtschaftsunternehmen langfristig Potenzial haben. Es hat etwas begonnen, dass mit dem mittlerweile etwas zu oft strapazierten Begriff der Zeitenwende kaum treffender zu bezeichnen ist.

So lässt sich feststellen, dass der Wert, der Lebensmitteln zugesprochen wird, in den westlichen Industrieländern zunimmt. Dass in einem Land wie Deutschland plötzlich Sonnenblumenölflaschen gehortet werden, lässt sich zwar auf die international belächelte „German Angst“ zurückführen. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass das Thema Lebensmittel grundsätzlich im Begriff ist, neue Wertschätzung zu erfahren. Auch in den vermeintlich „satten“ Nationen. Hinzu kommen die veränderten Essgewohnheiten in den Emerging Markets. In einigen Schwellenländern wächst die Mittelschicht rasant und damit der Pro-Kopf-Verbrauch. Das verleiht dem Wachstum noch einmal eine andere Qualität.