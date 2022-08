Geldanlage: Das ist jungen Anlegerinnen und Anlegern heute wichtig

Begeisterung hält an

Die junge „Generation Aktie“ ist auch immer wieder Objekt diverser Studien. So befragt etwa das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherheit (DIVA) in regelmäßigen Abständen 2000 Bürger zu deren Meinung zu Aktien und Geldanlage. Bei der letzten Erhebung zeigte sich erneut, dass insbesondere junge Anlegerinnen und Anleger zwischen 18 und 29 Jahren sich nach wie vor stark für das Börsengeschehen interessiert – trotz der derzeitigen Negativstimmung am Markt. In Indexpunkten gemessen bedeutet das konkret, dass der Wert innerhalb dieser Gruppe mit 56,1 Punkten fast doppelt so hoch ist, wie bei der Gesamtbevölkerung. Innerhalb eines Jahres ließ sich ein Anstieg der Indexpunkte um fast 50 Prozent feststellen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Jugendstudie von MetallRente „Jugend, Vorsorge, Finanzen“, die alle drei Jahre durchgeführt wird. Sie untersuchte das Sparverhalten von 17 bis 27jährigen und zeigt, dass sich der Anteil jener, die aktien- und fondsbasiert investieren, seit 2016 verdreifacht hat. Vor 6 Jahren waren es noch 16 Prozent, inzwischen sind es 50.