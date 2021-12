Geldanlage: Das waren meine Flop-Investments im Jahr 2021

Meine Strategie

Ich lege im Grunde sehr viel Wert auf Diversifikation. Den Hauptanteil meiner Investments habe ich in weltweite ETFs angelegt und diese laufen positiv vor sich hin. Zudem habe ich noch starke Aktien wie Apple, AMD oder Home Depot in meinem Wertpapier Depot. Mit diesen Aktien versuche ich langfristig noch eine extra Rendite einzufahren. Nun sollte man denken, dass eine solche Aufteilung reichen sollte, doch ab und an packt mich der Ehrgeiz und ich versuche gewagte Investments.

Dass dies nicht immer die beste Idee ist, wirst du in den kommenden Zeilen nachlesen können. Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag auch zeigen kann, dass eine grundsolide Strategie ausreichend ist und man manche Dinge lieber sein lässt.

Goldgräberstimmung

Eventuell hast du schon etwas von Pennystocks gehört. Im europäischen Raum gelten Unternehmen als Pennystocks, wenn der Kurs einer Aktie unter einem Euro liegt. Eines ist immer sehr wichtig bei Pennystocks, sie sind alles andere als ein sicheres Investment.

Die ersten Anteile von Zinc8 Energy Solutions (WKN: A2P15E) landeten bereits im September 2020 für 17 Cent in meinem Depot. Zinc8 Energy Solutions stellt Zink-Luft Batterien her. Diese sind bereits heute in Hörgeräten verbaut. Doch das Unternehmen möchte hoch hinaus und weltweit Energiespeicher anbieten. Das gute an einer Zink-Luft Batterie ist, dass sie ohne seltene Erden wie Lithium auskommt.