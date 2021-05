Geldanlage für Kinder: Wie sollte man für seinen Nachwuchs anlegen?

Viele Eltern und Großeltern sparen für den Nachwuchs monatlich Geld, damit die Kinder mit 18 Jahren einen leichteren Start in die Berufs- oder Studienwelt haben.

Es gibt eine große Auswahl von speziell auf Kinder zugeschnittenen Produkten. Jedoch ergeben die klassischen Modelle für Kinder leider im Moment wenig Sinn. Der früher beliebte Bausparvertrag wirft kaum noch Zinsen ab. Und wissen Sie, ob Ihr Kind im Remotezeitalter überhaupt noch einen festen Wohnsitz haben möchte oder später nicht doch als digitaler Nomade auf der ganzen Welt arbeiten wird?

Auch Giro-, Tagesgeld- oder spezielle Kindersparkonten geben in Zeiten der Nullzinspolitik wenig her. Zudem kritisiert die Verbraucherzentrale seit Langem die hohen Provisionen von Kindervorsorgeversicherungen und ähnlichen Produkten. Auch an Flexibilität mangelt es an den heutzutage angebotenen Produkten.

So ergibt sich die Frage nach einer für den Nachwuchs gewinnbringenden Anlagemöglichkeit. Eine naheliegende Variante stellt ein weltweites ETF-Portfolio dar, welches durch monatliche Sparpläne befüllt wird. Jedoch ist für die Erziehungsberechtigten hier zunächst zu entscheiden, ob für das Kind ein sogenanntes Juniordepot eröffnet wird oder ob man den Sparplan im eigenen Depot führt. Hierbei sind einige Punkte gegeneinander abzuwägen.