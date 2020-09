Gold-ETCs sind beliebt

Der ETC auf Xetra-Gold (WKN: A0S9GB) ist prall gefüllt. Mehr als 11,7 Milliarden Euro beträgt hier das Fondsvolumen. Zum Vergleich: Der größte Dax-ETF ist nicht einmal halb so volumenstark.

EUWAX Gold II (WKN: EWG2LD) ist aus unserer Sicht für Privatanleger besonders geeignet. Denn er ermöglicht bis 100 Gramm eine kostenfreie Auslieferung. Mehr zum Thema „Gold-ETCs mit Auslieferung“ erfahren Sie in der Extra-Magazin-Ausgabe Juni/Juli 2020.

Über Xetra-Gold

Xetra-Gold ist eine effiziente Möglichkeit, um an der Entwicklung des Goldmarktes zu partizipieren. Die Summe seiner Eigenschaften – der kostengünstige Handel in Verbindung mit der Möglichkeit der physischen Auslieferung – macht Xetra-Gold besonders attraktiv. Xetra-Gold wird wie ein Wertpapier gehandelt. Mit dem Erlös aus der Emission von Xetra-Gold erwirbt die Emittentin Gold in physischer Form sowie in begrenztem Umfang Buchgoldansprüche. Das Gold in physischer Form wird für die Emittentin von der Clearstream Banking, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Deutschen Börse, in ihren Tresoren in Frankfurt verwahrt.

Über Euwax-Gold

Euwax-Gold notiert an der Börse Stuttgart und kann wie andere Wertpapiere börsentäglich ge- und verkauft werden. Euwax sorgt als Liquiditätsspender für enge An- und Verkaufspreise und schnelle Orderausführung. Der Preis von Euwax-Gold orientiert sich am Preis eines Goldbarrens. Dieser wiederum richtet sich unter anderem nach dem Weltmarktpreis für Gold, unter Berücksichtigung der aktuellen Wechselkurse. Der Edelmetallbestand von Euwax-Gold wird in Deutschland in Tresoren Euwax-Verwahrungsgesellschaft gelagert. Die Goldbarren befinden sich in einem eigenen Bereich, in dem nur Edelmetall für Euwax-Gold verwahrt wird.