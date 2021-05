Gewinnspiel: Scalable Capital verlost 100.000 Euro unter Neu- und Bestandskunden

Scalable Capital verlost 100.000 Euro

Scalable Capital hat am 3. Mai zudem ein Gewinnspiel gestartet. Das Ziel: Neukundenakquise! Wer im Gewinnspielzeitraum zwischen dem 3. Mai 2021 und dem 18. Mai 2021 erstmalig ein Broker-Wertpapierdepot eröffnet. (d.h. erfolgreiche Identifizierung per POSTIDENT Video, Online-Ausweisfunktion) und keine weiteren Gründe gegen die Teilnahme sprechen, kann 100.000 Euro gewinnen. Neben dieser Gewinnprämie, die der Sieger des Gewinnspiels erhält, werden zudem 100 mal 500 Euro verlost.

Auch Scalable-Broker-Bestandskunden können sich beteiligen. Werben sie einen Scalable-Capital-Neukunden, der im Gewinnspielzeitraum zwischen 03.05.2021 und 18.05.2021 über Ihren persönlichen Einladungslink ein Broker-Wertpapierdepot eröffnet (d.h. erfolgreiche Identifizierung des Geworbenen per POSTIDENT Video, Online-Ausweisfunktionoder in Postfiliale ) und es sprechen keine sachlichen Gründe gegen die Annahme als Kunden, können auch diese in den Genuss des Gewinns kommen.

Der Gewinnspielzeitraum endet am 18 Mai 2021 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspielzeitraums innerhalb von 14 Tagen in nichtöffentlicher Auslosung ermittelt und sodann über den Gewinn informiert (durch Einstellen einer Nachricht in die Postbox im Kundenbereich, per E-Mail oder telefonisch). Die Prämie wird im Anschluss bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 auf das Scalable-Brokerage-Verrechnungskonto des jeweiligen Gewinners per Überweisung ausgezahlt.

Sollte der Gewinner zum Zeitpunkt der Auszahlung nicht mehr Scalable-Broker-Kunde sein, verfällt der Gewinn und wird unter den übrigen Teilnehmern des Gewinnspiels innerhalb von 7 Tagen in nichtöffentlicher Auslosung neu ausgelost. Der Gewinn ist nicht übertragbar.