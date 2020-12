Gigantische Summe: Warum so viel neues Geld wie nie zuvor jetzt in ETFs fließt

Im November floss eine gigantische Summe frisches Geld in ETFs. Auf welche Produkte die Anleger besonders setzten – und was das über ihre Zukunftserwartungen verrät!

Der Boom um rund um ETFs hat im November dieses Jahres einen neuen Rekordwert erreicht. In diesem Monat floss so viel frisches Kapital in ETFs und ETPs wie nie zuvor. Das zeigt der aktuelle Blackrock-Marktreport. Es geht um die gigantische Summe von 125,6 Milliarden Dollar. So viel frisches Kapital haben Anleger weltweit in ETPs – also Exchange Traded Products – gesteckt. Dazu zählen alle Indexprodukte, die es gibt. Zum Vergleich: Mit dieser Summe könnte man die Deutsche Bank kaufen – und zwar mehr als sechs Mal!

Der November 2020 ist also vorläufig ein Rekordmonat. Der bisherige Rekord aus dem Januar 2018 mit 105,2 Milliarden Dollar wurde damit eingestellt. Die Verteilung der Zuflüsse zeigt, dass Anleger angesichts des Ergebnisses der US-Wahlen und der positiven Nachrichten zu Corona-Impfstoffen deutlich risikofreudiger wurden. So entfiel das Neugeschäft fast vollständig auf Aktienprodukte.