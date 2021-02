Der Start von Global X ETFs in Deutschland markiert den Höhepunkt einer mehrjährigen Wachstumsphase, in der Global X ETFs allein in den vergangenen zwölf Monaten das von ihr verwaltete Vermögen um über 90 Prozent auf mehr als 24 Milliarden US-Dollar steigern konnte. 2018 wurden Global X ETFs von Mirae Asset übernommen, einem weltweit führenden Finanzdienstleister, der über eine große globale ETF-Plattform verfügt, die die USA, Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Europa, Hongkong, Indien, Vietnam, Japan und Korea abdeckt und ein ETF-Vermögen von über 60 Milliarden US-Dollar verwaltet. 2019 haben Global X ETFs und der japanische Finanzkonzern Daiwa Securities Group eine Partnerschaft geschlossen, um das Geschäft in Japan zu starten.

Am 1. Dezember startete Global X ETFs seine Expansion nach Europa mit der Eröffnung eines Londoner Büros. Von dort aus wird das europäische Geschäft von einem Senior Team um Rob Oliver, Leiter der Geschäftsentwicklung und Morgane Delledonne, Analyse-Direktor, jeweils bei Global X ETFs, geleitet. Die Belegschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, das Wachstum des Anbieters und die Expansion nach Europa durch die Einführung weiterer innovativer Anlageprodukte in den kommenden Monaten voranzutreiben.

„Der Start unserer Aktivitäten in Deutschland ist der logische nächste Schritt, den Global X ETFs nach seiner Ankunft in Europa machen musste. Unsere Strategien wurden weltweit sehr gut aufgenommen und wir glauben, dass die Expansion nach Europa unseren Wachstumsfokus in einer Zeit bestätigt, in der europäische und insbesondere deutsche Investoren nach innovativen Renditechancen suchen“, sagt Luis Berruga, Geschäftsführer von Global X ETFs.

„Deutschland ist für uns ein besonders attraktiver Markt, da er mehr als 25 Prozent des gesamten ETF-Vermögens in Europa ausmacht und einer der am schnellsten wachsenden Märkte für ETFs ist. Allein im Oktober überstiegen die Nettozuflüsse die Marke von drei Milliarden US-Dollar. Der Start unserer irischen OGAW-Plattform soll unseren Kunden den Zugang zu unseren Strategien in Deutschland und Europa deutlich erleichtern, wo die Nachfrage nach thematischen ETFs von Global X besonders groß und Aktiva in diesem Jahr bisher um mehr als 20 Prozent gewachsen sind“, führt Berruga weiter aus.

Einführung zweier Themen-ETFs

Der ETF-Anbieter hat seine Reise in Deutschland und Europa mit der Auflegung seiner ersten beiden OGAW-Produkte begonnen. Einer betrifft den Sektor für Videospiele und E-Sport. Der andere ETF bezieht sich auf den Markt für Telemedizin.

Themen-ETF zu Videospielen

Der Global X Video Games & Esports UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, am Wachstum der digitalen Unterhaltungsangebote durch Videospiele und E-Sports zu partizipieren, die während der weltweiten Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie 2020 deutlich zugenommen haben. Der Fonds bestehet aus Unternehmen, die an der Entwicklung oder Veröffentlichung von Videospielen beteiligt sind, einem Sektor, der in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von über 159 Milliarden Dollar erzielen wird, noch vor der Filmindustrie und dem Profisport. Zudem enthält der Fonds Streaming- und Content-Distributionsunternehmen für Videospiele und E-Sports sowie die für deren Entwicklung verwendete Hardware.

Themen-ETF zur Telemedizin

Der Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die Telemedizin und digitale Gesundheit vorantreiben. Die durch Covid-19 verursachte Gesundheitskrise hat die Bedeutung des Einsatzes von Technologie und Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung hervorgehoben, mit einem 175-fachen Anstieg der nicht-präsenten Arzttermine im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Telemedizin, Analytik im Gesundheitswesen, Geräte für die digitale Gesundheitsversorgung und digitales Management tätig sind.

„Die Digitalisierung beschleunigt sich weltweit, da Unternehmen, Verbraucher und Regierungen die immensen Vorteile disruptiver Technologien erkannt haben“, erklärt Morgane Delledonne, Research Director von Global X ETFs in Europa. „Telemedizin und E-Health revolutionieren den Zugang zu und die Qualität der Patientenversorgung und senken gleichzeitig die Kosten. Auf der Verbraucherseite bieten Videospiele und E-Sport für Milliarden von Spielern weltweit verbesserte, mobile und soziale Unterhaltung, die die Art und Weise, wie wir unsere Freizeit verbringen, dramatisch verändern. Wir erwarten, dass diese beiden Themen aufgrund ihres disruptiven Charakters gegenüber traditionellen Wirtschaftssektoren langfristig weiter wachsen werden.“

Über Global X ETFs

Global X ETFs wurde 2008 mit der Mission gegründet, den Kunden zuzuhören und sie zu befähigen, in innovative und intelligente Lösungen zu investieren. Die Produktpalette umfasst mehr als 70 ETF-Strategien. Sie zeichnet sich durch thematischen Wachstums-, Income- und internationalen ETFs aus, Global X ETFs bietet aber auch Core-, Rohstoff- und Alpha-Fonds für verschiedene Anlageziele an.

Global X ETFs ist Teil der Mirae Asset Financial Group, einem globalen Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 400 Milliarden US-Dollar weltweit.