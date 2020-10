Gold-Bestände 152 Prozent im Plus! Anleger erwarten beste Performance

Gold-ETPs sind derzeit bei Anlegern und der Europäischen Zentralbank extrem beliebt. Die Gold-Bestände sind rapide gestiegen. Fast jeder dritte Bundesbürger traut dem Edelmetall noch einiges zu.

„Edelmetalle zählen nach wie vor zu den größten Krisen-Profiteuren“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Erneute Lockdowns könnten den ohnehin schon in Gang gesetzten Aufwärtstrend weiter befeuern. Das Narrativ von Gold als Krisenwährung scheint Bestätigung zu finden.“ Dies lässt sich berteits an den Zahlen ablesen. Die Gold-Bestände bei Gold-ETPs sind im Vergleich zum Vorjahr bereits extrem in die Höhe geschossen.

Die von Gold-ETPs hinterlegten Bestände des Edelmetalls legten dieses Jahr um rund 1.003 Tonnen zu. Das ist ein Anstieg von 152 Prozent! Im Vorjahr belief sich der Anstieg noch auf 398,1 Tonnen.

Wie aus einer Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, erfreut sich das Edelmetall nicht zuletzt unter deutschen Anlegern größter Beliebtheit. Insgesamt sind 393,6 Tonnen der von Gold-ETPs hinterlegten Goldbestände auf Fonds-Zukäufe aus Deutschland zurückzuführen. Lediglich Großbritannien sowie die USA liegen noch weiter vorn.

ETP-Gold nach Ländern

Ähnliches zeigt sich auch bei den Goldreserven der Staaten. Wie die Infografik aufzeigt, halten die USA dieser Tage 8.133 Tonnen Gold. Deutschland befindet sich mit 3.362 Tonnen auf dem zweiten Platz, gefolgt von Italien, Frankreich und Russland.