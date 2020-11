Nach der US-Wahl werden die Vereinigten Staaten mit Joe Biden (Demokraten) grüner. Dieser Green-Bond-ETF dürfte profitieren.

Die Wahl in den USA ist gelaufen, Joe Biden der designierte US-Präsident. Dieser wird die USA nachhaltiger aufstellen – gut für den Green-Bond-Markt. Nach Ansicht der Experten von Quant.Capital, können sich daraus für Anleger große Chancen ergeben. „Der Investitionsbedarf bei grüner Infrastruktur, vor allem bei der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, ist gewaltig“, so Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH und betont, dass zur Erreichung der Klimaziele von heute an bis 2050 jährlich 3,2 Billionen US-Dollar investiert werden müssten.