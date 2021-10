Arten nachhaltiger Anleihen-ETFs

Zunächst gilt es zwei Gattungen zu unterscheiden: Die sogenannten „Use of Proceeds“-Anleihen und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen. Bei ersterer Gruppe werden die Erlöse in spezifische Umwelt- oder soziale Projekte investiert. Hierbei handelt es sich also um eine sehr konkrete Form nachhaltigen Anlegens. Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen sind dagegen nicht an bestimmte Projekte geknüpft. Ihre Erlöse fließen in die allgemeinen Aktivitäten eines Emittenten, der explizite Nachhaltigkeitsziele verfolgt; diese finden sich in den Emissionsklauseln der Anleihe wieder.

Grüne Anleihen (Use of Pro...