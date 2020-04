Robo Advisor Growney entwickelte neue hybride B2B-Anlageplattform

Growney Technology unterstützt als Technologielieferant mit seiner neuen Plattform Unternehmen und Berater, die ihren Kunden eine digitale Vermögensverwaltung sowie persönliche Anlageberatung anbieten möchten.

„Wir haben festgestellt, dass Finanz- und Versicherungsunternehmen in Zeiten der Digitalisierung an ihre Grenzen stoßen. Deshalb haben wir eine neuartige Anlageplattform entwickelt, die einen modernen und hybriden Beratungsansatz schafft“, so Gerald Klein, Geschäftsführer der Growney GmbH.

Wie sieht das in der Praxis aus

Der Robo-Advisor Growney bringt seine digitale Vermögensverwaltung sowie seine Anlageplattform in eine Kooperation mit einer Vertriebsgesellschaft ein. Der Vermittler empfiehlt den Abschluss einer Vermögensverwaltung und übernimmt dauerhaft die Betreuung des Kunden. Beide Parteien – der Vertrieb und Growney – erhalten eine regelmäßige Gebühr. Besonders ist, dass jeder Vertriebspartner von Growney seine Gebühr individuell festlegen kann. Growney unterstützt den Vertrieb bei der Gestaltung einer marktgerechten Kondition. Abschlüsse können sehr einfach 100% digital und hybrid mit der Unterstützung des Vertriebs erreicht werden.

Robo Advisor Growney folgt seiner B2B-Strategie und erweitert diese um eine B2B2C-Lösung

Growney Technology bietet Banken, Versicherungen, Maklerhäusern und Asset Managern die Möglichkeit, die Plattform von Growney Technology im Ganzen oder in Teilen zu nutzen. Die neue Anlageplattform „Anlagefreund“ fungiert als B2B2C-Lösung für Beratungs- und Vertriebsgesellschaften und ermöglicht neue Geschäftsfelder sowie digitale und hybride Vertriebswege.

Technologie mit schneller Implementierung in vorhandene Unternehmensstrukturen

Die Aufnahme der Anlageplattform in bestehende Unternehmensstrukturen kann zeitnah erfolgen und bietet sich als Chance in der aktuellen Situation. Beratungen sowie Vertragsabschlüsse können mit der Anlageplattform „Anlagefreund“ digital und zusammen mit dem Kunden stattfinden und schaffen für alle Beteiligten Mehrwerte.