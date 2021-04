Der Schritt wäre nur folgerichtig. Der erfolgreiche Börsengang der US-Handelsplattform Coinbase hat unter Beweis gestellt, dass das Geschäft für Investoren durchaus interessant ist. Auch dürfte das Kryptogeschäft viele weitere Nutzer anlocken. „Es gibt eine große Nachfrage im Markt, viele wollen in ihrem Portfolio etwas Krypto beimischen“, sagte Ralf Oetting , der Co-Gründer von Justtrade, der seinen Kunden bereits seit vergangenem November den Handel mit Bitcoin & Co. ermöglicht.

In dem Gespräch mit extraETF sagte Hecker wörtlich: „Wir beobachten den Kryptomarkt sehr aufmerksam und stellen fest, dass dieser immer reifer wird. Die Entwicklung ist und bleibt spannend. Für viele Anleger werden Kryptowerte immer mehr zu einer ernsthaften Anlagealternative. Insofern ist das für uns natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns entsprechend auseinandersetzen.“

Robinhood als Vorbild

Der Online-Broker Robinhood aus den USA hat jedenfalls unter Beweis gestellt, dass ein solches Angebot dem Geschäft einen enormen Schub verleihen kann. Fast zehn Millionen Nutzer haben im ersten Quartal über Robinhood Kryptowährungen gehandelt. Das dürfte auch dem Gründerteam von Trade Republic nicht entgangen sein. Allerdings gibt es bis dato keine konkreten Infos, wie und wann das Berliner Fintech seinen Kunden den Kryptohandel ermöglichen möchte.

