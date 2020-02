BNP Paribas ist seit neustem Market Maker für den Fixed-Income-ETF-Anbieter Tabula Investment Management. Dadurch werden die Bid-Ask-Spreads und die Gesamtliquidität der an den wichtigsten europäischen Börsen notierten ETFs von Tabula weiter verbessert.

„Wir freuen uns, dass BNP Paribas zu unserem Market Maker für die wachsende Palette an Fixed Income ETFs geworden ist. Sie sind einer der größten und erfolgreichsten Market Maker für ETFs, und ihre Plattform und Expertise werden es uns ermöglichen, weiterhin verbesserte Bid-Ask-Spreads und Gesamtliquidität für unsere an den wichtigsten europäischen Börsen notierten ETFs zu stellen“, so Michael John Lytle, CEO von Tabula.

BNP Paribas verfügt über ein globales ETF-Market Making, um Kunden, die ETFs nutzen, zu unterstützen. Dies und bedeutende Investitionen in Technologie und Infrastruktur bedeuten, dass Liquidität zu konkurrenzfähigen Preisen in allen Anlageklassen bereitgestellt werden kann. BNP Paribas hat eine führende Position in Europa im Fixed Income Bereich und nutzt dieses Know-how, um das Market Making für ETFs durch effiziente Ausführung und elektronische Quotierungen auszubauen.

Tabula bietet aktuell fünf Fonds, die ein liquides, passives Exposure gegenüber Kreditspreads, Anleihen und Kreditrisikoprämien bieten, wobei weitere bereits von der irischen Zentralbank genehmigt wurden und zusätzliche Fonds in der Pipeline sind.

Tabula-ETFs mit neuem Marketmaker BNP Paribas