Haben wir wirklich eine Krise an der Börse? Hier ist der Realitäts-Check!

Chart-Check: Nicht mehr als eine Korrektur

Der bisherige Kursverlauf (Chart) als Fußspur des Geldes ist eine Tatsache. Hier können wir erkennen, wie sich Indizes wie der DAX oder der amerikanische S&P 500 entwickelt haben. Beim S&P 500 ist es sonnenklar: Nach der Corona-Krise ist der Index nach oben geschossen und hat neue Allzeithochs erreicht. In den vergangenen sechs Monaten hat das Barometer rund 45 Prozent dieses Anstiegs wieder abgegeben.

Damit befindet sich der Index weiterhin nur in einer Korrektur dieses großen Anstiegs und nicht in einem neuen Bärenmarkt, wie manche Kommentatoren suggerieren. Der übergeordnete Bullenmarkt ist weiterhin intakt.

Wirtschafts-Check: Es kann nur besser werden

Nicht selten werden volkswirtschaftliche Prognosen zitiert, um einen Blick auf die Zukunft der Börse zu erhaschen. Wer glaubt, je besser diese Zahlen sind, desto besser seien die Aussichten für Aktien, der irrt. Gerade wenn die wirtschaftlichen Aussichten mau waren und Barometer wie der ifo-Geschäftsklima-Index tief stand, konnten sich DAX-Anleger in den nächsten sechs und zwölf Monaten über starke Zugewinne freuen.

Nur wenn das Geschäft nicht gut läuft, sind positive Überraschungen in der Zukunft möglich, die den Aktienmarkt befeuern können. Indikatoren wie das ifo-Geschäftsklima befinden sich aktuell auf einem Niveau, von dem aus es in der Vergangenheit zu teils substanziellen Zugewinnen am Aktienmarkt kam.