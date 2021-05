Halbleiter-Mangel – so nutzen Sie mit einem ETF die lukrative Investment-Chance

Halbleiter sind knapp – und begehrt

Auch in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, Cyber-Sicherheit, Smartphones oder des Smarthomes werden die Chips dringend benötigt. Die Liste könnte man sicherlich noch lange fortführen. Und ein Ende der Misere ist nicht in Sicht.

Der geschäftsführende Direktor des drittgrößten Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), C. C. Wei, erwartet dass die Nachfrage weiter hoch sein wird. Weiter betont Wei: „Die Knappheit wird das Jahr über andauern und sich vielleicht in das Jahr 2022 hineinziehen.“

Doch was sind die Gründe der Knappheit? Ursprung der Krise war die Corona-Pandemie. Viele Werke der Chiphersteller standen still. Aber auch einer der größten Absatzmärkte der Herstelle, die Autoindustrie, sah sich gezwungen ihre Produktion zurückzufahren. So konzentrierten sich die Chiphersteller zunächst auf die große Anfrage aus dem Bereich der Verbraucherelektronik und der Telekommunikationstechnik. Denn Geräte für das Homeoffice waren so gefragt wie noch nie.

Nach der ersten Unsicherheit fing jedoch auch die Autoindustrie wieder an zu produzieren und durch die Konzentration auf die Elektromobilität waren Halbleiterchips gefragt wie noch nie. Die Produktionsstätten der Chiphersteller konnten nicht im Gleichschritt mit der Nachfrage nach ihren Produkten wachsen. Zudem gab es weitere Probleme in der Chipindustrie. In Japan brannte die Chipfabrik von Renesas Electronics ab.

Der Geschäftsführer Hidetoshi Shibata gab zwar das Ziel aus, dass im Mai schon wieder produziert werden soll, doch in der Zwischenzeit wird sich der Mangel verschärfen. Zudem legten unteranderem Schneestürme in Texas die Produktionsstätten amerikanischer Hersteller lahm. Zu allem Überfluss stand mit dem Suez-Kanal eine der Haupttransportstrecken für Warentransport für einen ganzen Monat still. So erhielten die Chiphersteller wichtige Komponenten nur mit großer Verzögerung.

Tipp: Hier erfahren Sie alles über das Investieren in Themen-ETFs – inklusive wichtiger Brancheninfos und geeigneter ETFs.

Des einen Leid, des anderen Freud

Den Chipherstellern winkt ein goldenes Zeitalter. Die letzten Quartalszahlen von der TSMC ließen darauf schließen, dass die Halbleiterindustrie stark von der großen Nachfrage profitieren wird. TSMC verkündete einen Gewinnsprung von knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 16,4 Prozent.

TSMC verkündete, dass die Anlagen bereits auf voller Kapazität laufen und dass sie in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden Dollar in die Erweiterung der Produktion und Entwicklung investieren. Auch der weltgrößte Chipkonzern Intel teilte Ende März mit, die Produktionskapazitäten in den USA stark ausbauen zu wollen. 20 Milliarden Dollar würden in zwei neue Fabriken in Arizona investiert.

Tipp: Mit dem extraETF Finanzmanager können Sie Ihre Portfolios überwachen & analysieren, Klumpenrisiken erkennen und Watchlists für Ihre Wertpapierlieblinge anlegen.

Weiter prognostizierten die Wirtschaftsprüfer von PWC in einer Studie, dass sie davon ausgehen, dass der globale Halbleitermarkt ein Umsatzwachstum von 4,6 Prozent pro Jahr einfahren könne. Der weltweite Chipmarkt soll von 481 Milliarden Dollar im Jahr 2018 bis auf 575 Milliarden Dollar im Jahr 2022 wachsen. Im Jahr 2026 soll er sogar um die 730 Milliarden Dollar betragen.

Sie sehen, dass in der Halbleiterindustrie noch sehr viel Potential steckt. Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten, sodass die Nachfrage nach Halbleitern die nächsten Jahre nicht abflachen dürfte. Doch wie können Sie von diesem Wachstum profitieren?