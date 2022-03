Handel von russischen Aktien an der Deutschen Börse ab heute eingestellt

Dabei sind durchaus bereits positive Beispiele zu vermelden. „Wir begrüßen, dass Vergleichsplattformen russische Banken aus den Zinsvergleichen entfernt haben“ heißt es in der Erklärung. Des weiteren sollten Anlegerinnen und Anleger hinterfragen, was mit ihrem Geld finanziert wird und mit welcher Bank sie zusammenarbeiten wollen.

Europäische Anleger flüchten aus Russland-Papieren

Während die Moskauer Börse geschlossen bleibt und russische Papiere in Deutschland nicht mehr handelbar sind, ziehen sich Anlegerinnen und Anleger in anderen Ländern Europas verstärkt aus russischen Aktien, Anleihen und Derivaten zurück. Die an der Börse London gehandelten Aktien des Energiekonzerns Gazprom verloren heute 40 Prozent nach Verlusten bis zu 50 Prozent am Dienstag. Die Mineralölkonzerne Lukoil und Rosneft mussten in London ebenfalls 66 beziehungsweise 25 Prozent Einbußen hinnehmen. Die Energiefirma Novatek verlor 48 Prozent. Die Londoner Börse kündigte ebenfalls eine Aussetzung des Handels mit russischen Wertpapieren an. Auch an der Wall Street wurde der Handel mit russischen Aktien eingestellt.