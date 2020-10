HANetf bietet einen ETF für die wachsende digitale Infrastruktur

Her mit den Gewinnern der wachsenden digitalen Infrastruktur. HANetf hat in Zusammenarbeit mit Quikro Europas ersten thematischen ETF auf den Markt gebracht, der sich gezielt auf digitale Infrastruktur und Konnektivität konzentriert.

Dieser einzigartige ETF zielt auf Unternehmen ab, die am besten positioniert sind, um von der explosiven Nachfrage nach mehr und besserer digitaler Infrastruktur zu profitieren. Laut Cisco Systems wird der weltweite Internetverkehr bis 2022 voraussichtlich um 370 Prozent zunehmen, da sowohl die Anzahl der Nutzer, die Anzahl der Geräte pro Benutzer als auch die Datenmenge pro Gerät zunehmen.

Dieser Trend wird untermauert durch strukturelle Veränderungen unserer wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bedürfnisse im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung unseres Alltags- und Berufslebens.



Der Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI) (WKN: A2QB9J) mit einer Gesamtkostenquote von 0,69 Prozent konzentriert sich auf sechs essentielle Sub-Sektoren, die wichtig sind für den reibungslosen Datenverkehr zwischen Endnutzern, Anwendungen und Rechenzentren:

Rechenzentren

Digitale Konnektivität

Datennetze

Digitale Übertragung

Digitale Verarbeitung

Digitale Dienstleistungen und geistiges Eigentum

Der ETF wurde von Quikro, einem auf innovative ETFs fokussiertem Finanzdienstleistungsunternehmen, und HANetf entwickelt. Der neue und einzigartige Index wurde in Zusammenarbeit mit Tematica Research LLC entwickelt.

Der Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF folgt einem neuen Index namens Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index (TBDIGI), der über 80 globale Aktien umfasst, die an der Spitze des digitalen Infrastruktursektors stehen. Zu den Unternehmen im Index gehören unter anderem InterDigital (IDCC), Fastly (FSLY), Skyworks (SWKS), Nvidia (NVDA) und Equinix (EQIX). Die Rendite des Index in den vergangenen zwölf Monaten betrug 40,87 Prozent (Quelle: BITA, Stand 30.09.2020). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Während sich andere Anlagestrategien lediglich auf den Ausbau einzelner digitaler Segmente konzentrieren, zielt DIGI darauf ab, das explosive Wachstum in allen digitalen Segmenten zu erfassen. Der Index greift das Wachstum aktueller Trendthemen wie 5G, Cloud oder Telemedizin ab, geht aber gleichzeitig weiter darüber hinaus. Ziel ist es, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die vom Wachstum des Datenverkehrs in allen digitalen Segmenten profitieren, sowohl heute als auch in der Zukunft.