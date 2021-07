HANetf legt weltweit ersten Pure-Play-ETF für Unternehmenssoftware auf

Dieser neu Pure-Play-ETF bietet Anlegern eine effiziente Möglichkeit, ein diversifiziertes Investment in den am schnellsten wachsenden globalen Software-Unternehmen zu erlangen.

Der erste europäische ETF für Unternehmenssoftware mit einem ESG-Screening, der Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETF (Ticker: SOFT) „SOFT“ wird am 3. August an der Deutschen Börse notiert und für den Verkauf in ganz Europa zugelassen sein. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit sich an einer vielfältigen und nach ESG-Kriterien geprüften Auswahl an Unternehmenssoftwarefirmen zu beteiligen, die an der Spitze der digitalen Revolution stehen.