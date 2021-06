HANetf und U.S. Global Investors legen Europas ersten Luftfahrt-Industrie-ETF auf

Die Luftfahrt-Sparte hatte es aufgrund von Corona nicht leicht. Mit einem neuen ETF bietet sich ein möglicherweise günstiger Einstieg an.

Mit dem U.S. Global Jets UCITS ETF (Ticker: JETS) listete HANetf zusammen mit U.S. Global Investors Europas ersten globalen Luftfahrtindustrie-ETF an der Deutschen Börse. Der JETS-Airline-ETF zeigt die Wertentwicklung globaler Unternehmen aus den Bereichen kommerzielle Fluggesellschaften, Flugzeugbau sowie Flughafen- und Terminaldienste. Er bildet den U.S. Global Jets Index ab, der in den vergangenen zwölf Monaten eine rückgetestete Rendite von 57,32 Prozent und seit Auflegung (30.06.2011) eine Rendite von 19,28 Prozent erzielte. JETS wird auf der HANetf-Plattform neben dem wachsenden Angebot an Themen-ETFs und börsengehandelten Kryptowährungen vertrieben.